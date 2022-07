A la veille de la visite de Joe Biden en Israël, le Premier ministre Lapid a ordonné de retirer de l’ordre du jour de la commission de planification de la construction à Jérusalem, les programmes de construction de 2000 unités de logement pour les Juifs.

Parallèlement, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a donné son feu vert pour six projets arabes en Judée-Samarie, en territoire C. Il a également inscrit 5500 apatrides arabes au registre civil palestinien en plus des 12000 déjà validés et augmenté le quota de permis de travail pour les Palestiniens de la Bande de Gaza. Le ministre a, par ailleurs, approuvé l’ouverture d’un nouveau point de passage au nord de la Judée-Samarie pour y faire entrer des travailleurs de Djénine.