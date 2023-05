Machiavel était un grand philosophe politique ayant vécu en Italie au plus fort de la Renaissance. Il a voué sa vie à la recherche des vraies réponses derrière la politique dans l’espoir, un jour, de voir l’Italie être unie pour atteindre son ancienne gloire comme puissance mondiale. Aujourd’hui, Machiavel est largement connu pour ses opinions politiques controversées trouvées dans son chef-d’œuvre, Le Prince. Après la peste noire qui a balayé l’Europe au cours du XIVeme siècle, les attitudes générales des gens ont commencé à changer. L’Église catholique avait été impuissante à mettre un terme à l’assaut et au chaos provoqué par l’épidémie. Cela les a amenés à chercher des réponses ailleurs, au-delà du dogme de la religion. Les érudits regardaient vers les anciens de la Grèce et de Rome comme modèles pour leurs études sur le monde humain. L’individualisme, la laïcité et l’humanisme ont remplacé la grâce et la Divinité.

Au moment où Machiavel est né à Florence en 1469, l’Italie connaissait une Renaissance, une réviviscence de la littérature classique et des modes de pensée. L’Italie de son temps était dans un état de confusion politique. Des armées étrangères s’affrontaient sur les champs de bataille italiens dans l’espoir de conquête. De puissantes familles italiennes luttaient pour le contrôle de la campagne, les cités et territoires parsemaient le paysage italien, des alliances ont été forgées et rompues. La papauté devenait de plus en plus corrompue et des mercenaires étrangers étaient enrôlés pour lutter au nom de la cause italienne. Les érudits pensaient retrouver la stabilité politique générale et l’unité existantes probablement, à l’époque des Romains, avant l’Église catholique.

Machiavel a officiellement commencé sa carrière politique en 1498, à l’âge de vingt-neuf ans. Cette année-là, il fut nommé chancelier et secrétaire des dix maîtres de la liberté et de la paix dans la République de Florence. Le travail de Machiavel en République florentine lui a permis de voyager à l’étranger pour des missions diplomatiques et de voir comment d’autres gouvernements plus stables fonctionnaient. Il a rencontré de nombreux dirigeants célèbres tels que Louis XII de France, Cesare Borgia (fils du pape Alexandre VI), le pape Jules II et l’empereur Maximilien I du Saint-Empire romain germanique. Ses voyages lui ont fait réaliser que le pouvoir politique et la stabilité étaient possibles si les bonnes formules étaient suivies.

En 1512, la famille Médicis reprend Florence et la république est dissoute. Machiavel fut démis de ses fonctions et, après avoir été soupçonné d’avoir appartenu à un complot anti-Médicis, il fut emprisonné et torturé. Machiavel, libéré de prison en 1513, a décidé de se retirer dans sa maison de campagne de San Casciano. C’est là que seront composées ses œuvres les plus célèbres, Le Prince (1513) et les Discours (1513-19). Dans la campagne luxuriante de San Casciano, il écrira aussi l’art de la guerre (1521) et l’histoire de Florence (1525).

Lorsque le pouvoir des Médicis fut renversé, Machiavel espéra retrouver sa position dans la république. Il revint de son exil à Florence en 1527. Il n’y était, cependant, pas si populaire, certaines personnes le soupçonnaient d’être pro-Médicis; d’autres le craignaient en raison de ses profondes connaissances politiques. À 58 ans, la santé de Machiavel commençait à se détériorer. Il tomba malade et mourut cette même année, n’ayant jamais pleinement atteint le pouvoir politique qu’il souhaitait.

Les œuvres de Machiavel lui laisseront cependant un héritage bien plus important que n’aurait pu lui donner un titre. Ses vues sur la politique le distinguent de tout autre philosophe politique avant lui. Suivant un véritable style Renaissance, Machiavel s’est tourné vers le passé pour apporter des réponses au présent et au futur. Il s’est plongé dans la littérature classique et dans l’étude des maîtres anciens. Il les a comparés, de même leurs situations anciennes et les événements de leur temps. Machiavel voulait connaître la méthode pour obtenir un succès politique et comment cette méthode pourrait être utilisée pour unir l’Italie. Il croyait en une vision cyclique de l’histoire, les situations présentes seraient des adaptations de situations passées. Dans cette optique, toutes les réponses aux problèmes actuels se trouvent dans le passé.

En exposant les aspects mimétiques de l’histoire, Machiavel a pu trouver la nature didactique de l’histoire. Cette dernière était pédagogique, on pouvait apprendre du passé pour obtenir les réponses qu’il cherchait. Le philosophe a également approfondi le conflit entre la politique et l’éthique. La politique, les questions d’État ont toujours été de la plus haute importance. Pour lui, l’État était le bien principal, il assurait la sécurité et la liberté de ses citoyens ; il faut donc tout faire pour le maintenir. Cette conviction a placé les dirigeants politiques au-dessus des normes éthiques. Selon Machiavel, « la fin justifie les moyens ». Les hommes politiques doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour soutenir l’État, même si leurs actions semblent parfois contraires à l’éthique. En plaçant l’État comme le principal bien, Machiavel a pu examiner la corruption. La débauche de l’État s’est produite lorsqu’un dirigeant a placé un bien secondaire (richesse / statut matérielle) au-dessus du bien primaire (l’État). Tant que l’État restera le bien principal, le gouvernement sera puissant et le peuple en sécurité.

Au cours de ses voyages et dans sa quête de la littérature ancienne, Machiavel a rencontré de nombreux types de gouvernement. Pour lui, cependant, la meilleure forme de gouvernement était la république. Dans ce système, les conflits entre classes conduisent à une plus grande unité et à un État plus fort. Les formes de gouvernement républicain ont permis que les voix du peuple soient entendues dans une certaine mesure par la discussion et le suffrage, tout en laissant le pouvoir reposer entre les mains de quelques privilégiés. Quelques nantis pouvaient gouverner avec la plus grande autorité pour faire respecter l’État en tant que bien principal. Machiavel, comme les anciens Romains, reconnaissait que les formes républicaines de gouvernement pouvaient être trop lentes pour agir en cas de nécessité.

Pour cette raison, il n’a vu aucune faute dans la direction temporaire d’un prince ou d’un dictateur en temps de crise. Tant que l’État restera toujours le bien principal, le gouvernement sera juste. En outre, un dictateur ou un prince ne doit jamais avoir le pouvoir de modifier les lois traditionnelles régissant la direction de l’État. Dans un tel cas, les individus peuvent placer leurs propres ambitions (bien secondaires) au-dessus de l’État (bien primaire) et la corruption se développe. Machiavel favorisait les républiques comme sa propre Venise, mais reconnaissait que dans certaines conditions ou périodes de crise, la règle devait être transmise à un seul individu pour une action drastique. La capacité d’un souverain absolu à obtenir une action rapide a conduit à la quête, de Machiavel, d’un grand prince.

Celui-ci, croyait-il, pourrait agir rapidement pour débarrasser l’Italie de son occupation étrangère et unir le peuple italien. Une fois que le prince aurait restauré et réuni l’Italie, des mesures pourraient être prises pour réaménager la république et l’Italie redeviendrait grande. Machiavel croyait également qu’un État fort devait avoir une armée forte. Une armée forte, composée de soldats citoyens, s’efforce de faire respecter en permanence les pouvoirs de l’État et soutient ainsi le bien primaire. Les citoyens devraient être libérés de leurs obligations envers l’église, car celle-ci a supprimé la fierté d’être (la valeur, le courage et l’honneur d’un guerrier) et a prêché l’humilité et la douceur. Dans cette perspective, Machiavel croyait à une forte laïcité. Selon lui, les citoyens ne devraient rien placer (pas même Dieu) au-dessus de l’État.

L’État et l’État lui seul existait pour assurer la sécurité des citoyens. Les œuvres de Machiavel ont donné naissance à une nouvelle ère politique. Beaucoup d’idées et de méthodes développées par Machiavel et d’autres philosophes de la Renaissance sont toujours en vigueur aujourd’hui. L’appel de Machiavel à la laïcité se reflète toujours dans les gouvernements modernes à travers la séparation de l’Église et de l’État. Son approche du traitement des problèmes de l’humanité en tant que science est toujours reflétée par les spécialistes des sciences sociales d’aujourd’hui. La méthode de résolution des problèmes actuels en les comparant à des situations passées est encore utilisée par les historiens, les politiciens et les économistes contemporains. Les idées et les méthodes développées pour la première fois par Machiavel ont résisté à l’épreuve du temps pour prouver qu’il était vraiment un grand philosophe.