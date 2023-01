Dans quelques jours, les Etats-Unis vont publier le taux de refus de visas d’entrée aux Israéliens entre septembre 2021 et septembre 2022. Si ce taux est inférieur à 3%, Israël pourra avancer dans ses démarches pour faire lever l’obligation pour ses ressortissants d’obtenir un visa pour entrée aux Etats-Unis.

Si tel était le cas, la Knesset devrait encore faire passer certaines lois pour que le processus puisse se dérouler jusqu’à son terme. Ces démarches ont déjà été entamées par la ministre de l’Intérieur précédente, Ayelet Shaked et sont poursuivies par Arié Derhy.

Lors de la présentation de ces projets de loi en conseil de ministre dimanche dernier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer se sont montrés optimistes.

Dermer a souligné que l’ambassadeur américain était disposé à aider Israël dans ce sens et qu’il convenait de saisir l’opportunité qui ne se représenterait peut-être pas.

Netanyahou, quant à lui, a répondu aux inquiétudes relatives à l’exil d’Israéliens aux Etats-Unis que cette dispense de visa pourrait entrainer. »Israël se renforce. Nous dépasserons bientôt les Etats-Unis sur le plan de la croissance économique. Nous avons déjà dépassé l’Europe. Nous ferons en sorte d’encourager une alya économique, de l’occident vers Israël. Il y a aussi de l’antisémitisme, c’est vrai, mais cela ne sera pas la seule raison pour laquelle l’alya augmentera. Nous allons voir une vague d’alya ».

Il a comparé l’exemption de visa attendue à la suppression des restrictions sur le commerce des devises, qu’il avait décidée au début de son premier mandat en 1996. « Prenez la réforme monétaire par exemple. Il n’était pas possible de sortir de l’argent du pays, rien. On nous a dit ‘tout sortira’ – et c’est exactement le contraire qui s’est produit, l’argent est entré. » Selon lui, « Nous ne protégerons pas le sionisme en le clôturant, en emprisonnant les citoyens ».

De l’autre côté de l’Atlantique, il existe aussi des réticences au regard de l’éventualité de dispense de visa pour les détenteurs d’un passeport israélien. L’inquiétude des Américains concerne principalement les oligarques, les hommes d’affaires et aussi ceux qui ont un casier judiciaire et qui feraient leur alya uniquement pour ensuite bénéficier de la dispense de visa pour les Etats-Unis. Il n’est pas impossible qu’ils craignent également l’infiltration d’espions aux États-Unis. Les Américains ont posé une série de questions aux Israéliens sur le sujet et ont demandé des éclaircissements sur le processus de vérification de l’identité des citoyens russes qui reçoivent des permis d’immigration.