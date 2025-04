De violents heurts ont éclaté dimanche devant une synagogue de Brooklyn entre manifestants pro-palestiniens et partisans du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, selon plusieurs médias américains. Ces incidents se sont produits à l’extérieur de la synagogue « Shaarei Zion » où devait se tenir un événement en présence du ministre, actuellement en visite officielle aux États-Unis.

D’après le New York Post, les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs interpellations dans les deux camps. Face à l’escalade des tensions, le gouverneur de New York, Eric Adams, a réagi sur le réseau social X en déclarant : « New York restera toujours un lieu où des manifestations peuvent avoir lieu, mais nous ne tolérerons pas la violence, les menaces et la haine. »

Cet incident survient après après une précédente émeute qui avait éclaté devant le « 770 », centre névralgique du mouvement Habad qui abritait les bureaux du Rabbi de Loubavitch de son vivant. Six personnes avaient été arrêtées à l’issue de la protestation. D’autres incidents du même accabit se sont déroulés lors de la visite du ministre à l’Université de Yale.

La tournée américaine du ministre israélien, particulièrement controversé pour ses positions politiques radicales, continue ainsi de susciter des tensions. Si ce premier déplacement d’Itamar Ben Gvir aux Etats-Unis depuis qu’il est en poste marque la fin du boycott qui le visait du temps de l’administration Biden, il n’aura été marqué par aucune rencontre diplomatique significative.