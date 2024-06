Hier soir (lundi) une violente manifestation s’est déroulée devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Ce rassemblement faisait suite à une journée présentée comme la première journée de la ”semaine d’opposition” par les mouvements contre le gouvernement.

Dès le matin, quelques manifestants ont bloqué certains axes routiers du pays, dont l’accès à Jérusalem par la route 16. Les encombrements ont finalement été mineurs.

Par la suite, une manifestation qui a rassemblé quelques dizaines de milliers de personnes près de la Knesset a appelé à la tenue immédiate de nouvelles élections.

Moshé Radman, Shikma Bressler et Yaïr Golan ont pris la parole lors de ce rassemblement pour appeler à faire tomber le gouvernement actuel.

”La vérité est nette”, a déclaré Bressler, ”Le pays n’a pas de dirigeants”. Puis, portant une grave accusation à l’encontre de Binyamin Netanyahou, elle a prétendu: ”Le pays a un chef de gouvernement qui sourit quand les officiers tapent à la porte de nouvelles familles (pour leur annoncer la mort au combat de leurs proches, ndlr)”.

Puis, elle a ajouté: ”Chaque jour où cette bande d’extrémistes séparatistes tiennent les rênes du pouvoir est encore un jour où la défaite de nos ennemis s’éloigne et pire encore un jour où une nouvelle catastrophe peut s’abattre sur notre peuple, une nouvelle folie, un nouveau désastre”.

Après cette manifestation, un groupe de manifestants s’est dirigé vers la rue Azza, là où se trouve la résidence du Premier ministre. Ils ont forcé les barrages et tenté de s’approcher de la maison. Ils ont également allumé des feux sur la route. La situation a dégénéré en affrontements avec la police.

La police a alors fait usage de canons à eau. Une médecin a été blessée à un oeil par le puissant jet. Un homme de 60 ans a eu la hanche fracturée.

Neuf personnes ont été interpellées.

La police a déclaré que “des centaines d’émeutiers ont manifesté dans un désordre violent”, et a ajouté qu'”ils ont été autorisés à manifester légalement pendant la soirée dans la zone de la Knesset et dans un cortège coordonné, puis ils ont franchi de force les barrières de police loin dans la rue de Azza et ont également tenté de franchir les barrières proches de la maison du Premier ministre – sans succès”.

La police a fait savoir que plusieurs policiers avaient été légèrement blessés lors de cette violente manifestation.