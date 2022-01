Les images font frémir. Deux Juifs orthodoxes qui discutaient sur le trottoir ont été violemment agressé par un passant. Il les a dépassés avant de faire demi-tour et les a violemment frappés, provoquant même la chute l’un d’eux. L’agresseur a été retrouvé et arrêté par la police. Les faits se sont produits dans le quartier de Stamford Hill à très forte population juive.

Vidéo :

2 Orthodox Jewish men were brutally attacked last night in London, on the eve of Intl. Holocaust Remembrance Day. How can this violent, hatred-fueled antisemitism STILL be in existence in 2022, nearly 80 years after the #Holocaust ended?#AntisemitismWatch 🌍 #UK #StandUpToHatred pic.twitter.com/XfUG8W7tU8

— StandWithUsUK (@StandWithUsUK) January 27, 2022