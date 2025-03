Cinq mois après les événements violents à l’issue du match entre le Maccabi-Tel Aviv et l’Ajax, pour lesquels plusieurs supporters néerlandais ont déjà été condamnés, le parquet d’Amsterdam a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête contre neuf supporters israéliens. Ces derniers sont suspectés d’avoir commis des actes de violence et de destruction avant la rencontre sportive qui s’est déroulé le 7 novembre 2024.

Le procureur a déclaré travailler activement sur ces plaintes, précisant que dans les cas où l’identification des supporters est possible, les autorités solliciteront une assistance juridique et n’hésiteront pas à utiliser les médias pour avancer dans leur enquête. Bien que les détails précis des accusations restent confidentiels, les soupçons portent sur des violences commises contre des véhicules et des personnes. La police locale avait déjà, quelques jours après ces incidents, annoncé une investigation basée sur des documents visuels montrant « le comportement inapproprié des supporters israéliens ».

Des violences extrêmement graves étaient survenues après le fameux match dans la capitale hollandaise contre les supporters du Maccabi Tel Aviv, victimes d’agressions systématiques perpétrées pendant plusieurs heures par des résidents locaux, majoritairement d’origine musulmane. Les incidents documentés étaient particulièrement graves, assimilés pour beaucoup à un pogrom antisémite dans le contexte de la guerre à Gaza : agressions physiques, tirs de feux d’artifice contre les hôtels hébergeant les supporters israéliens, actes de vandalisme, vols d’équipements et de passeports, et même l’utilisation de grenades assourdissantes lancées dans les appartements des supporters. Les Israéliens venus soutenir leur équipe avaient dû être rapatriés via un vol spécialement affrété.

De nombreux témoins interrogés avaient toutefois mis en avant que dans l’après-midi qui avait précédé le match, certains supporters du Maccabi Tel Aviv avaient multiplié les violences et les provocations contre les supporters de l’équipe adverse.