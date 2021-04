Le rôle fortement nuisible des députés de la Liste arabe n’est plus à démontrer. Son président, Ayman Oudeh, a lancé un appel aux « jeunes palestiniens de Jérusalem » pour qu’ils poursuivent « la lutte » : « Ce n’est pas la police ! C’est l’occupation ! Comme cette occupation est provisoire alors que Jérusalem est éternelle pour son peuple et ses lieux saints ! (…) L’occupation ne prendra fin que grâce au courage des jeunes de Jérusalem ! Toutes nos bénédictions depuis le littoral, la Galilée, le Triangle et le Néguev à cette jeunesse de Jérusalem qui s’insurge contre l’occupation ! »

Dans un Etat qui se respecte, mais ce n’est hélas pas le cas, ce député qui vit au dépens du contribuable devrait être arrêté, jugé et emprisonné.

Ces propos incendiaires été été publié alors que des dizaines de Juifs, orthodoxes pour la plupart, ont été agressés verbalement ou physiquement à Jérusalem rien que durant la journée de Chabbat. Ce qui n’a pas empêché l’extrême gauche de manifester contre la « violence juive » et le député Mossi Raz d’accuser le Premier ministre « d’inciter à ces violences tout comme il avait incité à l’assassinat d’Itshak Rabin »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90