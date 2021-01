Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rencontré dimanche soir les dirigeants des collectivités locales et régionales du secteur arabe israélien. A l’ordre du jour, la lutte contre la violence et la criminalité organisée qui gangrène cette société. A cette réunion assistaient également le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana, le chef de cabinet du Premier ministre Tsahi Braverman, le nouveau chef de la police israélienne Kobi Shabbtaï, le président de l’union des collectivités locales Haïm Bibas et des experts professionnels.

Le Premier ministre a notamment déclaré : « Nous allons mettre en place un plan global et efficient pour combattre le crime organisé et la violence dans la société arabe israélienne. Il s’agira d’une guerre difficile mais nous la remporterons (…) Il est inconcevable que dans notre Etat, des citoyens aient peur de sortir dans la rue (…) Nous allons y consacrer toutes nos forces, nos moyens, notre police, nos renseignements et notre technologie. Nous arrêterons les bandes du crime organisé qui déstabilisent vos villes et villages et pourrissent la vie de leurs habitants. Nous mettrons fin à tout cela ».

Photo GPO