Les forces de Tsahal ont lancé une attaque à Rafah en raison d’une violation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Apparemment, il s’agissait d’un tir en vue d’éloigner des suspects. Les médias palestiniens ont rapporté par la suite qu’une personne avait été tuée sur les lieux.

Dimanche dernier, Tsahal a tiré sur un véhicule suspect dans le centre de la bande de Gaza. L’armée israélienne a indiqué que le véhicule ‘s’était déplacé vers le nord à partir du centre de la bande de Gaza, sans passer par la route d’inspection convenue, ne respectant pas l’itinéraire convenu’. Avant l’attaque, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire les risques de toucher des civils, par l’utilisation, entre autres, de munitions de précision et par un contrôle aérien.

Tsahal a également précisé : « L’armée israélienne est déterminée à se conformer pleinement aux termes de l’accord pour le retour des personnes enlevées, et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter toute menace immédiate pour les soldats de Tsahal. L’armée israélienne appelle une fois de plus les habitants de Gaza à obéir aux instructions de Tsahal et à ne pas s’approcher des forces déployées dans la région. »