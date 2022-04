La veille de Yom Hashoah, 20 rescapés de la Shoah ont été amenés d’Ukraine afin de les sauver de la guerre. Certains d’entre eux sont dans un état de santé difficile, parfois même ont été transportés dans un lit médicalisé.

Les vols qui les ont amenés étaient organisés par le Keren Layedidout, Zaka, Habad, Joint Israël, Yad Israël et l’Agence Juive. Ces olim particuliers ont été accueillis à l’aéroport de Ben Gourion par la ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tamano Shata.

Le corps d’Aaron Sakmorovsky, z’l, a également été amené en Israël. Cet homme de 84 ans avait été exfiltré de Kiev avec sa femme par les bénévoles de Zaka mais est décédé avant de réaliser son rêve de monter en Israël.

Ludmila, une survivante de la Shoah a raconté à son arrivée en Israël, les années de la Shoah, la faim et le miracle d’avoir survécu. Elle habitait non loin de Kharkov, ville très touchée par les bombardements russes. Face à l’inquiétude de sa famille en Israël, elle a décidé de les rejoindre. »Nous avons voyagé pendant plus d’une journée et cela n’a pas été facile. Mais je ne m’inquiétais déjà plus, je savais que j’allais bientôt être avec ma famille en Israël ».

Michaël Lerman, 82 ans, est arrivé de Kiev, ses enfants n’ont pas pu sortir du pays, la loi les en empêchant. »Je m’inquiète vraiment pour eux. Mon père a été tué pendant la guerre avec les nazis, je ne veux pas perdre mes enfants dans cette guerre ». Arriver en Israël, justement le jour de Yom Hashoah a beaucoup ému Michaël: »C’est une victoire ».