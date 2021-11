Un ancien officier des services de renseignements de Tsahal a évoqué le nouveau front qui a été créé par les ennemis d’Israël à l’intérieur du pays comme cela s’est vu au mois de mai dans les villes mixtes durant l’Opération « Gardiens des Murailles ». Il a révélé que Tsahal s’est fait à l’idée qu’il existe une coordination étroite entre les organisations terroristes extérieures et les cellules et milieux arabes israéliens qui ont pour objectif de perturber l’ordre public et provoquer au besoin un chaos dans le pays. Il a accusé en premier le Hamas qui selon lui attise la jeunesse arabe israélienne et téléguide les actions des émeutiers en fonction de ses intérêts. Il voit une preuve dans le fait que dès que le gouvernement a décidé de négocier avec le Hamas pour un cessez-le-feu après « Gardiens des Murailles », les violences arabes dans le pays ont cessé simultanément.

Il a également épinglé la police : « La sécurité intérieure incombe à la police. Mais la conception des responsables de la police est de vouloir le calme à tout prix. J’espère que les choses vont changer ». L’organisation Torat Le’hima, qui a été très active dans la protection des habitants juifs menacés dans les villes mixtes, tente de porter à la connaissance des preneurs de décision la présence de cette « cinquième colonne » qui grandit à l’intérieur du pays. Elle s’active également à mobiliser des volontaires et anciens membres des forces de sécurité pour former une force de « résilience civile » qui interviendrait dans les villes mixtes en cas de reprises des violences pogromistes qui selon un avis général n’est qu’une question de temps. « Il s’agit d’un véritable baril d’explosifs dont personne ne veut parler » avertit le rav Aviad Gadot, directeur de l’organisation. Photo Yossi Aloni / Flash 90