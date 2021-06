Malgré tous les efforts de membres de la droite le colloque de la honte « Après 54 ans : entre occupation et apartheid » s’est tenu à la Knesset à l’initiative des députés Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe) et Mossi Raz (Meretz).

Lors de ce colloque est notamment intervenu par Zoom Omar Shakir, expulsé d’Israël pour activisme en faveur du BDS. Trois députés ont décidé de venir perturber ce colloque de haine anti-israélienne qui se tenait dans l’enceinte du parlement : Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) et les députés Abir Kara et Amihaï Shikli (Yamina). De vifs échanges ont eu lieu entre les trois députés et leurs « collègues » anti-israéliens. La députée Aïda Touma-Suleiman a notamment dit à Itamar Ben-Gvir que c’était un grand honneur pour elle que d’avoir invité Omar Shakir à s’exprimer !

Les propos tenus par la députée lors de son intervention ne laissent pas de place au doute : les députés de la Liste arabe avec leurs alliés idiots utiles de l’extrême gauche utilisent la démocratie israélienne pour salir l’Etat d’Israël et le combattre de l’intérieur.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90