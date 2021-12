Vienne : l’Iran continue à mener la danse

A la veille de la reprise des pourparlers, le chef de l’équipe des négociateurs iraniens Ali Bagheri a été clair : « L’Iran s’en tient strictement à la proposition qu’elle a faite la semaine dernière aux partenaires de l’accord. Il n’y aura aucune modification sous peine de retrait de la proposition. Les autres parties en présence ont reconnu les exigences de l’Iran et on accepté d’en discuter. Nous n’accepterons rien de moins que l’accord de 2015, c’est pour nous une ligne rouge ».

Le président iranien Ebrahim Raïssi a lui-aussi évoqué les pourparlers et s’est permis de dire : « L’Iran est sérieux lors de ces négociations et si les pays signataires le seront concernant la levée des sanctions un bon accord sera possible ».

Sur la chaîne Al-Mayadeen appartenant au Hezbollah, un membre de la délégation iranienne a accusé les Européens d’avoir modifié leur position. Les Européens affirment au contraire que c’est l’Iran qui a reculé en revenant en arrière par rapport à ses positions du mois de juin dernier. « Nous verrons dans les prochains jours vers où vont les choses » a dit un diplomate européen, montrant qu’en dépit des déclarations « d’impatience » les partenaires européens s’accrochent à une solution diplomatique.

Face à cette intransigeance iranienne, la diplomatie française s’active en direction d’une formule que les Iraniens n’accepterons jamais. Dans une interview au journal Maariv, le président français Emmanuel Macron a annoncé que durant la présidence française de l’Union européenne, il va proposer la création d’un cadre de pourparlers régionaux sur « la sécurité et la stabilité » avec la participation de tous les acteurs, y compris l’Iran et Israël et qui inclurait également le programme balistique iranien !

