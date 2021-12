A la fin d’un nouveau round de pourparlers, le chef des négociateurs iraniens à Vienne, Ali Bagheri, a déclaré que des « progrès significatifs » avaient été faits, notamment sur la levée des sanctions, qui est la principale exigence iranienne depuis la reprise des pourparlers avec les pays signataires. Il a espéré que cette lancée se poursuivra lors de la prochaine réunion qui aura lieu au mois de janvier.

Sentant le vent en poupe, Ali Bagheri a répété que la question la plus importante est la levée des sanctions et que « c’est à la partie qui s’est retirée de l’accord de faire le premier pas », autrement dit les Etats-Unis ! Avec aplomb, il a espéré des « travaux plus sérieux sur la levée des sanctions » lors de la prochaine réunion et averti que « la levée des sanctions sera accompagnée d’une vérification par l’Iran » avant toute avancée supplémentaire vers un retour à l’accord de 2005.

Dans le même esprit, le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian a déclaré qu’un accord est possible… »si les autres parties font preuve de bonne volonté et de sérieux » !

Les observateurs sur place notent que l’Iran a réussi à imposer son ordre du jour aux autres parties, comme Téhéran l’avait annoncé avant la reprise des négociations : la levée des sanctions comme condition préalable à toute avancée.

Photo Geralt / Pixa