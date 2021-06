Les pourparlers doivent reprendre cette semaine dans la capitale autrichienne entre l’Iran et les partenaires de l’accord de 2015. Cela fait un mois que l’AIEA et les signataires européens demandent aux Iraniens de fournir des explications sur la présence suspecte de traces d’uranium dans trois sites dans lesquels elles n’auraient pas dû apparaître. Depuis, les Iraniens gardent le silence et refusent de fournir des réponses à ces graves questions. Il s’avère que les trois pays européens signataires – France, Allemagne et Grande-Bretagne – ont décidé de ne pas mettre cette question à l’ordre du jour des prochains pourparlers ni d’ailleurs d’exprimer la moindre condamnation de ce silence coupable. Les Européens craignent tout simplement d’irriter les négociateurs iraniens et qu’ils ne quittent les séances.

La direction que prennent ces pourparlers, la composition du prochain gouvernement israélien et la nouvelle politique étrangère américaine constituent un mélange qui ne présage rien de bon pour Israël.

Photo Geralt / Pixa