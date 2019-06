Un tunnel d’accès au Mont du Temple creusé sous le quartier de Shiloa’h (Silwan) sera inauguré dimanche en présence de ministres et des dirigeants de l’association El’ad, qui oeuvre pour renforcer le lien entre le peuple juif et la Vieille ville de Jérusalem et particulièrement la Ville de David.

A noter deux personnalités étrangères honoreront de leur présence cette cérémonie: l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman et l’émissaire américain Jason Greenblatt, un acte hautement symbolique.

Pour protester contre cette cérémonie, une manifestation sera organisée au même moment non loin, à l’initiative de Shalom Akhshav. L’annonce de cette manifestation montre à quel point ce mouvement s’est déconnecté de toute identité juive: « Nous dénonçons le piétinement de Jérusalem comme ville sainte des trois religions et appartenant à tous ses habitants, ainsi que le transformation du quartier de Silwan en Disneyland messianique de l’extrême droite israélienne et américaine, quelques mètres à peine de la mosquée Al-Aqsa et du Mont du Temple ».

Le projet de ce tunnel touristique avait été lancé à l’époque où Nir Barkat était maire de Jérusalem. Alors qu’il effectuait une visite sur les lieux des travaux avec des membres du Likoud, il avait dit: « Je veux permettre aux juifs comme aux non-juifs de revivre cette expérience de monter depuis la Ville de David jusqu’au Mont du Temple. Et tous ceux qui vivront cette expérience comprendront rapidement qui est le maître des lieux dans cette ville. Lorsque des gens de gauche arrivent ici, ils sont décontenancés car ils comprennent soudain qu’ils sont en face de la réalité historique et que notre lien à Jérusalem est indestructible ».

Photo Miriam Alster / Flash 90