Une scène qu’on ne pensait plus voir, surtout pas en Israël et dans sa capitale : des jeunes juifs qui marchaient dans une rue de la Vieille ville de Jérusalem ont été importunés puis agressés par deux jeunes arabes. La police est intervenue et a arrêté les agresseurs. Ella a indiqué que l’un d’eux portait sur lui un « objet contendant ». Le président d’Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir a dénoncé cette nouvelle agression et a appelé les autorités à plus de fermeté : « Il est inacceptable que des Juifs aient peur de se promener en Vieille ville de Jérusalem », a dit l’avocat.

Photo Sliman Khader / Flash 90