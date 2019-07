Avigdor Neuman est né en Tchécoslovaquie en 1931 dans une famille de la h’assidout Satmar. En 1931, la zone où habitait la famille fut occupée par la Hongrie, et en 1944, les Juifs de cette région subirent le terrible sort des Juifs hongrois: d’abord le ghetto puis les déportations à Auschwitz. Seuls Avigdor, son père et une soeur échappèrent à la sélection, tout le reste de la famille fut immédiatement exterminée. Par miracle, Avigdor survécut à toutes les sélections et fut libéré par les forces américaines après la terrible marche forcée vers un camp en Allemagne. Après la guerre il apprit que son père aussi avait péri à Auschwitz. Il décida de monter en Israël.

Il avait 13 ans en 1944, et par la force des choses, il n’avait pas pu célébrer sa bar-mitsva. C’est maintenant chose faite, 75 ans plus tard, avec son premier voyage en Pologne depuis la guerre. Lors d’une très émouvante cérémonie, Avigdor Neuman a rattrapé le temps perdu sur les lieux même où il avait frôlé la mort à chaque instant. C’est sur le rails de l’enfer, entouré d’officiers et soldats de Tsahal qu’Avigdor a porté le talit et la Torah. « Cette cérémonie en présence de soldats de Tsahal est la plus grande victoire que je pouvais espérer » a-t-il dit les yeux mouillés de larmes alors qu’il disait qu’il ne pleurait plus depuis la Shoah.

Tout a été fait pour rendre ce moment inoubliable: Avigdor Neuman portant la Torah et salué par les deux-cent militaires israéliens présents, lecture du passage « Zakhor » sur Amalek, discours émouvants et chants de la Hatikva, et « Ami Israël ‘Haï ». Lorsqu’Avigdor eut récité la bénédiction suivant la lecture de la Torah les soldats lui otn lancé des bonbons et ont dansé avec lui, comme cela se fait dans les synagogues en Israël pour les jeunes bné-mitsva.

Mazal tov!

