Lors d’un débat sur la chaîne Can-11 entre Itamar Ben-Gvir (Otsma Yehoudit) et Mansour Abbas (président de Ra’am-Balad), ce dernier a tout fait pour ne pas répondre à la question pourtant simple du présentateur Dov Gil-Har: “Vous opposez-vous aux attaques contre des soldats de Tsahal en Judée-Samarie?”.

Après avoir éludé la question et dévié le débat en accusant le gouvernement israélien “d’incitation et de racisme”, le président du parti arabe, mis au pied du mur par Itamar Ben-Gvir et Dov Gil-Har, a dû concéder du terrain en reprenant la phrase ambiguë recurrente: “Nous sommes opposés à toute attaque contre des innocents des deux côtés”.

C’est là que le journaliste a affiné la question et lui a demandé si pour lui, un soldat de Tsahal entrait dans la définition de personnes innocentes. Nouvelles esquives de Manour Abbas, qui a employé la tromperie traditionnelle de la terminologie arabe palestinienne: non à la violence contre des innocents…mais les soldats de Tsahal ainsi que les habitants juifs de Judée-Samarie ne peuvent être considérés comme innocents!

Mais en réalité, la définition de “l’innocence” selon les terroristes et leurs alliés à la Knesset est encore bien plus restrictive puisque les attentats touchent soldats et civils dans n’importe quel endroit du pays qu’ils considérent intégralement comme un “territoire occupé”.

Après cette démonstration, l’avocat Itamar Ben-Gvir a annoncé à Mansour Abbas qu’il produira cette vidéo éloquente devant la Cour suprême lors de l’audience consacrée à l’appel du parti Ra’am-Balad contre la décision d’invalidation par la commission électorale centrale.

Vidéo:

צפו בקטע שבן גביר מבטיח לקחת לבג"ץ: יו"ר רע"ם-בל"ד, ד"ר מנסור עבאס, שרשימתו נפסלה, מתחמק מלענות לדב גיל-הר על השאלה: האם מפלגתו מתנגדת לפגיעה בחיילים מעבר לקו הירוק?#ערבערב pic.twitter.com/GZApy17i0l — כאן חדשות (@kann_news) March 7, 2019

Photo Youtube