La journaliste religieuse Emilie Amroussi a publié une vidéo dans laquelle elle répond de manière magistrale et cinglante aux deux vidéos antireligieuses et quasiment antisémites diffusées par le député Alex Kushnir d’Israël Beiteinou. Cette vidéo emplie de mensonges et de haine a fait réagir de très nombreuses femmes orthodoxes, mais pas seulement, mais elle n’a par contre entraîné aucune réaction ni condamnation des milieux féministes et de Meretz, généralement prompts à se porter au secours des femmes…

Vidéo:

ככה עצבן אותי הקושניר, שהלכתי והשקעתי בתשובה מצולמת. קבלו אותי כועסת. Publiée par ‎אמילי עמרוסי הולנדר‎ sur Jeudi 2 janvier 2020

Photo Wkipedia