Des « retrouvailles » émouvantes se sont déroulées à Kiryat Herzog ( Bené Berak) au domicile de la la famille Hayut avec Rami, le policier qui a sauvé le père Avigdor et l’un de ses fils, Shmouel, lors de la tragédie de Meron. Malheureusement un autre fils, Yedidia-Moshé z.l. 13 ans, qui n’était pas à côté de son père et de son frère, n’avait pas pu être sauvé.

Le père raconte comment ils étaient déjà coincés et presque asphyxiés lorsque le policier lui a demandé de lui tendre les mains afin qu’il l’extraie de la foule. Avigdor a alors demandé au policier de sauver d’abord Shmouel, qui était à côté de lui. Avec l’aide d’un autre policer, Rami a pu extraire le jeune garçon puis ensuite le père et les confier au Magen David Adom. Avigdor a confié que quelques secondes plus tard, ils auraient faite partie du cortège des victimes. Il a remercié le policier et Shmouel a dit « Je vous dois la vie et je n’ai pas de mots ». « Tu ne me dois rien du tout », a répondu le policer-héros en étreignant le jeune garçon.

Les cas de héroïsme et de courage de la part de policiers, parfois au risque de leur vie, ont été nombreux lors de cette tragédie et la plupart resteront anonymes. Il convient donc de le rappeler alors que la police été mise sur la sellette de manière quasi-automatique suite à ce terrible drame.

Photo capture écran Hadashot 13