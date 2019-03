Lorsque le mots forts et justes sont assénés comme il faut, les ennemis d’Israël restent sans voix. C’est ce qui s’est produit sur la chaîne BBC lors d’un débat entre le président de la Nouvelle Droite Naftali Benett et une Arabe palestinienne partisane du BDS.

Cette dernière venait de dire avec assurance: “Le mouvement BDS ne s’est pas seulement étendu mais il va continuer à grandir et nous finirons par réussir”.

Naftali Benett a alors répondu de manière magistrale: “Les Palestiniens ont passé les 71 dernières années à se faire passer pour des victimes. Ils sont tombés amoureux de cette posture et l’ont transmise à leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. Les Juifs ont subi la plus grande tragédie qui fut dans l’histoire de l’humanité, la Shoah. Mais nous, nous n’avons passé 70 ans à pleurnicher. Nous avons bâti un merveilleux et remarquable Etat. Ceci dit, vous pouvez toujours nous boycotter, mais vous ne pourrez tout simplement pas vous lever le matin car la puce de votre téléphone portable qui vous réveille est fabriquée par Intel en Israël, vous ne trouverez plus votre chemin parce que Waze a été conçu en Israël et les tomates ‘cherry’ que vous mangez ont été créées en Israël”.

Puis vint la “phrase qui tue”: “Et vous (Palestiniens) qu’avez-vous inventé et apporté au monde en-dehors des terroristes-suicidaires? Qu’avez-vous inventé?”

Les applaudissements dans la salle contrastaient avec le silence figé de l’activiste.

Vidéo:

Photo Ecran