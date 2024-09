Tsahal publie ce soir (mercredi) une vidéo de l’entrée du tunnel où les corps de Carmel Gat, Eden Yeroushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexandre Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino, z’l, ont été découverts par Tsahal en fin de semaine dernière.

L’entrée du tunnel se trouve près d’un mur avec des dessins pour enfants, des personnages de Disney. Un ours en peluche est là, par terre, également. Le contraste entre ces dessins, cette peluche, ce monde d’enfants et l’horreur qu’ont rencontrée les soldats 20 mètres plus bas est saisissant.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Encore une preuve de l’utilisation cynique par les terroristes du Hamas des lieux d’habitations de la population civile.