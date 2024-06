La police israélienne a publié une vidéo issue de la caméra frontale d’un des combattants du commando Yamam qui a libéré Noa Argamani des griffes du Hamas.

Sur ces images, on voit les conditions très difficiles dans lesquelles les combattants israéliens ont réussi à ramener saine et sauve Noa, au milieu d’intenses combats et tout en rassurant la jeune femme.

On les entend dire à Noa: ”Noa, nous te ramenons à la maison. Tout va bien, tu es avec nous. Nous sommes très heureux que tu sois là et nous sommes fiers de toi”. Noa leur répond: ”Je suis très heureuse mais j’ai peur de la route”. Les policiers la réconfortent: ”Tu es avec nous, tout va bien”.

Vidéo: Porte-parole Police