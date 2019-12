La chaîne Kan-Hadashot 11 a diffusé un émouvant et impressionnant reportage. Il parle d’un jeune citoyen du Koweït, Youssouf Al-Mohana qui se définit aujourd’hui comme « Arabe-sioniste », a décidé de s’appeler Naftali ben Yehouda et a respecté en cachette la loi juive dans son pays. Dans un premier temps autodidacte, il a ensuite prefectionné son ivrit par Skype avec Doron Benayoun, un Israélien enseignant d’hébreu en Italie.

Le jeune homme a ensuite quitté le Koweït pour se réfugier à Londres où il espère se convertir en bonne et due forme avant de faire son alya.

Youssouf-Naftali a notamment raconté qu’il a été élevé dans la haine d’Israël et des Juifs, comme c’est le cas dans tous les pays arabes, mais qu’il a réussi par lui-même à se renseigner et a constater qu’on lui avait lavé le cerveau. « Losque je cherchais pourquoi je haïssais Israèel et le Juifs, je ne trouvais en fait aucune raison précise », indique-t-il. Il tente aujourd’hui, à travers les réseaux sociaux de convaincre les citoyens des pays arabes et musulmans qu’Israël est l’inverse du monstre qui leur est décrit par la propagande. Il admire l’Etat d’Israël pour sa démocratie et pour la liberté qui y règne.

« Nous allons reconstruire le Temple de Jérusalem » dit-il avec conviction en se définisssant comme…sioniste-religieux » et priant chaque jour pour que Dieu lui permette de monter en Israël!

Vidéo:

Photo capture écran