L’armée israélienne a publié dimanche soir une vidéo où l’on voit Mohammed Sinwar, le frère du chef du Hamas Yahya Sinwar, circulant à bord d’une voiture à l’intérieur du plus grand tunnel terroriste découvert et investi à ce jour par Tsahal. Il a été précisé que le projet de ce tunnel avait été personnellement dirigé par Mohammed Sinwa et qu’il en était le principal responsable.

Ces images, a précisé Tsahal, ont été saisies lors de l’opération terrestre menée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et elles ont ensuite fait l’objet d’un examen minutieux effectué par la Direction du renseignement.

L’armée israélienne a souligné que la manœuvre terrestre, menée à l’aide d’opérations de renseignement sur le terrain, a fourni beaucoup d’informations sur le projet de ce tunnel terroriste du Hamas.

Le projet de construction du tunnel a été réalisé par une équipe composée de dizaines de terroristes venus spécialement de Khan Younis. Ils ont utilisé des matériaux qui n’étaient pas utilisés pour les autres tunnels ainsi que des excavatrice spéciales introduites clandestinement dans la bande de Gaza. On estime que le Hamas a investi des millions de dollars dans le réseau souterrain qui traverse toute la bande de Gaza.