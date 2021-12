Lors d’une intervention du député Betzalel Smotritch à la tribune de la Knesset, ce dernier a interpellé Mansour Abbas, président du parti islamique Ra’am, et lui a demandé de condamner l’attentat au couteau commis près de la Porte de Damas par un terroriste arabe. Il lui a notamment dit : « Je vois que vous savez réagir à beaucoup de choses, mais je n’ai pas entendu un seul mot de votre part sur les récents attentats. Peut-être voulez-vous les condamner maintenant et soutenir les combattants et combattantes des gardes-frontières qui effectuent une mission sacrée et protègent Jérusalem et ont agi comme il le fallait ? »

La réaction de Mansour Abbas a été…

Vidéo :

Photo Yonatan Sindel / Flash 90