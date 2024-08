Tsahal a publié des détails sur l’opération qui a permis le sauvetage des corps des otages Avraham Munder, Nadav Popelwell, Haïm Perry, Yoram Metzger, Yagev Buschstav et Alex Danzig, z’l.

Sur la base de renseignements précis, les combattants de Tsahal et du Shabak ont repéré une ouverture de tunnel à Khan Younès, à une profondeur de 10 mètres qui menait à un souterrain où se trouvaient les corps des otages. Tsahal précise que les tunnels sont tous connectés à un seul réseau, de sorte qu’il est possible d’entrer dans le tunnel à Rafah et d’en sortir au nord de la bande de Gaza.

Les combattants ont exploré le tracé du tunnel et neutralisé les blocages ainsi que les portes blindées. Ils ont trouvé des armes, des explosifs et des affaires qui ont servi aux terroristes qui ont passé du temps sur place.

Durant la nuit, les combattants sont entrés dans le tunnel, à quatre endroits en même temps. L’une des forces a localisé les corps des otages, après avoir identifié une dalle en béton (méthode déjà utilisée précedemment par le Hamas pour dissimuler des corps). La dalle a été ouverte, un tunnel se trouvait derrière.

Dans le tunnel aucun terroriste ne se trouvait au moment où les forces israéliennes sont entrées mais plusieurs corps de terroristes armés gisaient au sol. Il y a quelques temps, l’aviation avait procédé à des bombardements à quelques centaines de mètres de là.

En amont de la découverte du souterrain, des combats ont eu lieu en zone urbaine au milieu de bâtiments de plusieurs étages. Les combattants ont réussi à éliminer des terroristes et à avancer vers le tunnel.

Après une identification formelle des corps par l’institut médico-légal en coopération avec la police et le département en charge des otages au sein de Tsahal, les familles ont été informées de la nouvelle.