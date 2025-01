Tsahal a rendu public l’élimination, la semaine dernière, d’un commandant du Jihad islamique, Saad Saïd Zaki Dahnon, qui avait participé à l’invasion d’Israël le 7 octobre.

Il était également responsable du réseau de roquettes du nord de la Bande de Gaza. Outre son rôle actif dans les massacres du 7 octobre, il était depuis à l’origine de nombreuses attaques contre les soldats de Tsahal dans la zone de Beit Lahia.

Dans une vidéo de l’élimination on voit les combattants israéliens identifiés deux terroristes dont Saad. Ces derniers sont cachés sous des couvertures tout en avançant vers les forces israéliennes en profitant de la pluie et de l’obscurité. Les combattants de l’unité Guivati ont donc réussi à éliminer Saad. Le second terroriste s’est rendu.

Lors de son arrestation, une charge explosive que les terroristes portaient avec eux a été découverte.