Une belle initiative conjointe de l’organisation sioniste StandWithUs et l’association chrétienne Passages : une vidéo dans laquelle des artistes juifs et chrétiens de plusieurs continents chantent contre l’antisémitisme et pour la paix dans le monde. La « cheville ouvrière » de cette production est Daniel Berkove et du côté juif y ont participé cinq artistes israéliens connus : Doudou Aharon, Narkiss, Eden Meïri, Avraham Tal et Gali Atari. Le chant interprété est « Blessing », mis en musique en 2020 sur des paroles bibliques et interprété par la chanteuse Kari Jobes, et qui est devenu une sorte « d’hymne du Corona » pour de nombreux croyants à travers le monde. L’intention des initiateurs est aussi de mettre en garde contre la remontée de l’antisémitisme sur fond de Corona.

Vidéo :

Photo Youtube