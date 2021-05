A quelques jours de Yom Yeroushalaïm, le photographe et créateur Eitan Assaraf a réalisé une vidéo inédite sur Jérusalem vue sous des angles inédits. A l’aide de son téléphone portable ainsi que d’un drone multirotor, il a parcouru la ville de jour comme de nuit et fourni à la municipalité de Jérusalem un merveilleux support pour marquer le 54e anniversaire de la réunification de la capitale d’Israël.

« Jérusalem est le centre du monde et lorsqu’on photographie ou on filme Jérusalem, l’émotion fait des heures supplémentaires et l’imagination déborde », rappelle l’artiste qui a travaillé sur ce projet durant une année.

Le maire de Jérusalem Moshé Leon a tenu à féliciter Eitan Assaraf : « La ville de Jérusalem attire l’attention du monde entier, elle est particulière et unique en son genre. Le projet de l’artiste Eitan Assaraf complète le récit de notre capitale sous des angles inédits et émouvants. Je conseille à tout le monde de visionner le film et de s’émouvoir encore et encore de cette ville ».

Vidéo :

