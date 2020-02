Dans une vidéo, le Premier ministre appelle à ne pas se fier à la « désinformation ou aux mensonges » sur ce qui s’est réellement passé à Washington et résume la « révolution » à 180° réalisée par Israël: par le passé c’est Israël qui a toujours dû faire des gestes et des concessions concrets pour entrer en négociations (gel de la construction juive, libération de terroristes etc.), alors que l’Autorité Palestinienne était la partie qui exigeait et ne donnait rien en échange. Aujourd’hui, explique le Premier ministre, les choses se sont inversées: c’est l’Autorité Palestinienne qui doit remplir toute une série de conditions extrêmement drastiques alors qu’Israël a reçu sans conditions des cadeaux prodigieux comme la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, le nord de la mer Morte et toutes les localités juives de Judée et de Samarie.

Et avec raison, le Premier ministre souligne: « C’est nous qui avons amené cela! »

Vidéo:

גבירותיי ורבותיי, מהפך Publiée par ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ sur Mercredi 5 février 2020

Photo Yonatan Sindel / Flash 90