Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est de retour de Russie et a conclu à une visite très réussie: “Ce furent deux excellentes entrevues avec le ministre russe de de la Défense Segueï Choïgu puis longuement avec le président Vladimir Poutine”.

Binyamin Netanayhou a indiqué que lors de ces deux rencontres qui ont duré cinq heures en tout, les discussions sécuritaires ont été très détaillées, cartes en main et échanges d’informations sensibles. Le Premier ministre a souligné qu’à aucun moment, la liberté d’action israélienne en Syrie contre les velléités iraniennes n’a été remise en question par les dirigeants russes. “Les espaces aériens sont étroits mais la coordination entre nos deux armées a encore été renforcée” s’est réjoui le chef du gouvernement, qui a rappelé l’époque révolue où les pilotes israéliens faisaient face à des pilotes russes hostiles au-dessus du canal de Suez. “Il s’agit d’un retournement historique”, a-t-il indiqué.

A part les questions sécuritaires et stratégiques, Binaymin Netanyahou et Vladimir Poutine ont convenu d’achever l’accord de libre-échange entre Israël et les pays du groupe Euro-Asie. Sur ce point, le Premier ministre a dit: “Cet accord sera totalement finalisé d’ici la fin de l’année et signé en 2020. C’est un nouveau pan entier du marché mondial qui s’ouvre à nous. Nos exportations atteindront des records historiques. De plus en plus de pays resserrent leurs liens avec nous”.

Binyamin Netanyahou a également évoqué la question de l’annexion annoncée de la vallée du Jourdain et du nord de la mer Morte: “Il n’y a eu aucune condamnation de ma décision de la part du président Poutine. C’est au contraire moi qui ait abordé le sujet avec lui et ai expliqué qu’il n’y a aucune comparaison possible entre nos deux pays: la profondeur stratégique de la Russie est mille fois plus grande que celle d’Israël. Il n’y a eu aucune remarque ou réflexion”.

Photo Kobi Gideon / GPO