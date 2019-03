Les efforts conjugués d’organisations juives allemandes ainsi que du ministre israélien de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques Guilad Erdan auront porté leurs fruits. La terroriste et activiste anti-israélienne Rasmaya Oudeh ne pourra pas s’exprimer lors d’une soirée anti-israélienne prévue à Berlin, que les autorités allemandes ont annulée. La terroriste sera même expulsée d’Allemagne.

Rasmaya Oudeh avait assassiné des civils israéliens en 1969 et depuis sa sortie de prison elle milite à travers le monde en faveur du BDS.

Le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a expliqué que la liberté d’expression est un principe très important mais lorsqu’elle est utilisée pour inciter contre l’Etat d’Israël, les Juifs ou le Judaïsme il s’agit d’un franchissement des lignes rouges. Berlin est une ville d’unité et de solidarité et non de division et de propagande ».

Le ministre Guilad Erdan a déclaré : « La justice et le bon sens l’ont emporté. Je remercie les autorités allemandes pour la décision éthique et sans ambiguïté qu’elles ont prises. Il s’agit d’une décision importante et j’appelle les autres pays en Europe à adopter la politique allemande de tolérance zéro envers les terroristes déguisés en militants des droits de l’homme ».

L’an passé déjà, Rasmaya Oudeh avait été chassée des Etats-Unis après avoir caché pendant des années son implication passée dans le terrorisme meurtrier.

Photo Illustration