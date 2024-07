Comme cela était prévisible les Conservateurs britanniques ont subi une lourde défaite et ce sont donc les Travaillistes qui prennent le pouvoir en Grande-Bretagne.

Les Travaillistes ont obtenu 410 sièges alors que les Conservateurs du Premier ministre sortant, Rishi Sunak, n’en ont que 131. Il s’agit de la plus lourde défaite du parti conservateur depuis plus d’un siècle.

Le futur Premier ministre britannique est Keir Starmer. Son épouse est juive, ils ont deux enfants qu’ils éduquent selon la tradition juive. Pendant la campagne Starmer a été attaqué lorsqu’il a déclaré que tous les vendredis à partir de 18h, il arrête de travailler pour consacrer du temps à sa famille et respecter les traditions de son épouse. Ses détracteurs ont estimé que, dans ce cas, il serait ”un Premier ministre à temps partiel”. Starmer ne s’en est pas ému et a affirmé que sa famille faisait partie de ses priorités et qu’il était normal qu’il y consacre une partie de son temps.

C’est lui qui a succédé à l’antisémite Jeremy Corbyn, à la tête du parti travailliste britannique et il a entrepris de nettoyer le parti de toutes caractéristiques anti juives. Il a notamment exclu Corbyn du parti.

Concernant Israël, Starmer se définit comme ”sioniste”, il est considéré comme un soutien d’Israël. Mais il devra composer avec un courant anti-israélien au sein de son parti dans la politique qu’il mènera à l’égard de l’Etat hébreu.

Photo: Rwendland Wikipédia selon license Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.