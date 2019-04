Alors que Benny Gantz y croit encore, dans la communauté internationale on a très vite compris qui l’a emporté et que le prochain Premier ministre sera Binyamin Netanyahou. Certains dirigeants n’ont même pas attendu la proclamation des résultats définitifs pour adresser un message de félicitations au vainqueur.

Photo Ohad Zwigenberg/POOL

Sur son compte Twitter, le chancelier autrichien Sebastian Kurz aécrit: « Félicitations à vous, Monsieur le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour son succès aux élections. Même si les résultats définitifs n’ont pas encore été proclamés, une chose est certaine: vous avez une fois de plus obtenu la confiance des citoyens d’Israël. Je tiens à continuer à travailler avec le premier ministre Netanyahou pour le bien des citoyens d’Israël et d’Autriche ».

L’allié et ami de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre indien Narendra Mody a écrit sur Twitter: « Mon cher ami Bibi, mazal tov! Vous êtes un grand ami de l’Inde et je compte travailler avec vous pour mener notre collaboration mutuelle vers de nouveaux sommets! »

Le vice Premier ministre et ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini a lui-aussi adressé un chaleureux message: « Beau travail mon ami Bibi, et ma grande affection à la population d’Israël ».

Pareil pour la presse internationale. Si certains quotidiens occidentaux qui n’ont pas encore saisi les subtilités du système électoral israélien parlent « d’égalité entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz », d’autres, plus au fait, notent la victoire du Premier ministre sortant et soulignent son succès ainsi que ses aptitudes politiques hord du commun. « Binyamin Netanyahou pourrait écrire un guide de longévité en politique », titre un quotidien, et un autre note que cette victoire est d’autant plus éclatante que l’enjeu de ce scrutin était présenté comme un vote pour ou contre Binyamin Netanyahou.

Photo Avi Ohayon / GPO