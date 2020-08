Ni les efforts diplomatiques américains ni la situation libanaise n’auront réussi à convaincre le Conseil de sécurité de l’Onu de la dangerosité du régime des ayatollahs. Le Conseil de sécurité à rejeté la demande de Washington de renouveler l’embargo sur les armes conventionnelles à destination de l’Iran. Cet embargo, décrété il y a 13 ans prendra fin le 18 octobre. Les Etats-Unis demandaient à ce que l’interdiction pour l’Iran d’acquérir et de vendre des armes soit renouvelée jusqu’à nouvel ordre. Lors du vote, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à la demande américaine et seule la République dominicaine a voté en faveur de la motion présentée par les Etats-Unis. Les onze autres pays, dont la France se sont abstenus !

Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a dénoncé cette décision : « Le Conseil de sécurité a échoué. Ceci va permettre à l’Etat qui est le plus grand pourvoyeur du terrorisme international de vendre et d’acheter de l’armement destructeur malgré les demandes des pays du Moyen-Orient. Les Etats-Unis continueront à agir pour corriger cette erreur. Israël et les six pays du Golfe qui soutenaient la prolongation de l’embargo savent que lorsqu’il prendra fin, l’Iran continuera à propager encore davantage le chaos et la destruction. Et malgré cela, le Conseil de sécurité a choisi d’ignorer ce fait. Les Etats-Unis (ndlr: sous Donald Trump) n’abandonneront jamais leurs alliés dans la région qui attendaient un peu plus de la part de l’Onu. »

Israël condamne la décision du Conseil de sécurité

Le nouvel ambassadeur d’Israël à l’Onu, Guilad Erdan a dénoncé la décision du Conseil de sécurité : « C’est une honte ! Le Conseil de sécurité a échoué dans sa mission de favoriser la paix et la sécurité internationales. Cette décision va déstabiliser encore davantage le Moyen-Orient et engendrer plus de violence dans le monde entier. Au lieu d’autoriser l’Etat-terroriste iranien à acheter davantage d’armement destructeur, la Conseil de sécurité aurait mieux fait de lui imposer plus de sanctions ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou : « Il s’agit d’une décision scandaleuse. L’agressivité et le terrorisme iraniens menacent la paix régionale et mondiale. Et au lieu de s’opposer aux ventes d’armes à l’Iran, le Conseil de sécurité les encouragent ! Nous continuerons à agir en collaboration avec les Etats-Unis et des pays de la région afin de stopper cette agressivité. L’Etat d’Israël continuera à agir avec toute la puissance nécessaire contre quiconque menace sa sécurité ».

De son côté, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a écrit : « Dans sa course à l’armement nucléaire et à la propagation du terrorisme et de la violence, l’Iran menace la paix régionale et celle du monde entier. Cette décision du Conseil de sécurité de ne pas prolonger l’embargo, contrairement à la demande américaine, est une décision erronée qui portera atteinte à la stabilité régionale et mondiale. Israël continuera à agir avec tous ses alliés dans le monde et au Moyen-Orient pour stopper l’agressivité iranienne. »

Allégresse en Iran

En Iran, à l’inverse, c’est la joie et l’allégresse : « Il s’agit d’une humiliation des Etats-Unis. Ils ont échoué dans leur tentative de tuer l’accord nucléaire et maintenant ils viennent d’échouer dans leur tentative de renouveler l’embargo sur l’achat d’armement », a écrit le président iranien « modéré » Hassan Rohani, rajoutant : « Je ne me souviens pas d’une résolution préparée par les Etats-Unis durant des mois pour asséner à un coup à l’Iran et qui n’a recueilli qu’une seul voix! Jamais les Etats-Unis n’auront été aussi isolés. »

En partie « grâce » à la lâcheté européenne. Si l’Iran obtient une telle victoire alors que Donald Trump est à la Maison-Blanche, que dire de ce qui risque de se passer si Joe Biden l’emportait au mois de novembre et abandonnait les alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient en faveur de l’Iran comme l’avait fait Barack Obama !

