L’annonce par des médias américains de la victoire de Joe Biden a entraîné une série de réactions jubilatoires dans la gauche israélienne et surtout dans la Liste arabe israélienne, qui attendent tous la déconstruction – partielle ou totale – de ce que l’Administration Trump a réussi à accomplir durant ces quatre dernières années :

Yaïr Lapid – président de Yesh Atid : « Les relations entre les Etats-Unis et Israël sont basées sur des valeurs et des intérêts communs et je suis certain qu’ils s’exprimeront dans l’action politique. Je sui prêt à travailler (sic!) avec cette nouvelle administration et avec mes amis des deux partis au Congrès afin d’approfondir et renforcer ces liens particuliers entre nos deux pays. Mes plus sincères voeux de réussite ».

Nitzan Horowitz – président de Meretz : Je félicite les nouveau président élu Joe Biden ainsi que sa colistière Kamala Harris pour leur victoire impressionnante (sic). Après quatre ans d’esprit mauvais, de mensonges et d’attitude de voyou, il est temps que s’installe un leadership droit et honnête à Washington. J’appelle la future équipe du Proche-Orient du président Biden de renouveler le processus de paix entre Israël et les Palestiniens qui est un intérêt israélien évident ».

Amir Peretz – secrétaire-général du Parti travailliste : « Félicitations pour l’élection de Joe Biden à qui j’adresse mes voeux de réussite. Je remercie le président Trump pour avoir amené, en tant qu’ami d’Israël, les accords de normalisation. Les Etats-Unis ont prouvé une nouvelle fois que la démocratie est la clé de voûte de leur existence. Joe Biden va pouvoir désormais faire reprendre les pourparlers entre Israël et les Palestiniens et il est désormais clair que la présence du bloc Bleu-Blanc et Parti travailliste au gouvernement sera hautement nécessaire.

Ayman Oudeh – président de la Liste arabe unifiée : « La défaite de Donald Trump est un pas important dans le combat contre la droite populiste qui règne également en Hongrie, au Brésil, en Inde et en Israël. Mais nous sommes encore loin du but ultime. Le combat aux côtés des forces progressistes dans le monde va se poursuivre… »

Heiba Yakbak – Parti Balad (Liste arabe) : « Il semble que l’ère Trump s’achève, et c’est très bien. Sa politique destructrice a amené dans la région le ‘Plan du siècle’, les annonces d’annexion et la légitimation de la poursuite de l’occupation et de l’oppression du peuple palestinien. Ce ne sont là qu’une partie des dégâts énormes qu’il a provoqué durant sa présidence. Je suis pleine d’espoir que ce résultat des élections amèneront une politique globale juste et moins raciste » (ndlr : Haiba Yazbak a ouvertement loué des terroristes ayant assassiné des juifs dont une fillette).

Mouvement Shalom Akhshav : « Mazal tov l’Amérique ! Mazal tov Joe Biden ! Les Etats-Unis ont choisi Joe Biden, ami sincère d’Israël et partisan de la solution des deux Etats. L’époque de la force, du messianisme et des fantasmes de l’annexion arrive à sa fin. Il est temps de mettre un terme au déchaînement de la construction dans les implantations et de revenir aux négociations jusqu’à ce que la paix s’installe »…

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90