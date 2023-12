Hier (vendredi), le conseil de sécurité de l’ONU était réuni pour traiter du conflit à Gaza et de l’aide humanitaire pour les Gazaouis.

Une résolution pour réclamer l’augmentation de l’aide humanitaire a été présentée, corrigée par les Etats-Unis, et adoptée à la majorité de 13 pays. Les Etats-Unis et la Russie se sont abstenus.

Les Russes ont proposé ensuite une nouvelle version avec un appel au cessez-le-feu: les Etats-Unis ont mis leur veto.

La résolution votée appelle également à la libération des otages et la garantie d’un accès humanitaire à ces derniers. Elle prévoit aussi qu’Israël conservera le contrôle et la surveillance des livraisons qui entrent dans la Bande de Gaza.

Ce texte a été adopté après deux semaines de négociations et considérablement atténué en faveur d’Israël grâce au travail de l’ambassadeur israélien Guilad Erdan en coopération avec les Etats-Unis. Ainsi, l’appel à un cessez-le-feu a été retiré de la résolution mais aussi celui d’exiger que l’aide humanitaire puisse parvenir dans la Bande de Gaza par toutes les voies – terrestres, aériennes et maritimes.

Erdan a remercié les Etats-Unis pour leur soutien après le vote. Il a, par ailleurs, souligné: ”Nous ne pouvons ignorer le fait que le conseil de sécurité en tant qu’institution n’a pas condamné jusqu’à aujourd’hui le massacre du 7 octobre. C’est un scandale qui montre l’inutilité de l’ONU pour tout ce qui concerne le conflit à Gaza. Le fait que l’ONU ne se soucie que de l’aide humanitaire à Gaza montre qu’elle est déconnectée de la réalité – Israël, de toute façon laisse déjà entrer l’aide humanitaire nécessaire. L’ONU ferait mieux de se préoccuper de la situation humanitaire des otages”.

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas Greenfield a déclaré: ”Le Hamas est une organisation terroriste qui a déclenché le conflit et qui agit depuis les hôpitaux, les écoles et les infrastructures de l’ONU. Il utilise ses propres citoyens comme boucliers civils, dans sa cruauté. Le Hamas ne souhaite pas une paix de long terme, il veut recommencer la terreur du 7 octobre. C’est pourquoi les Etats-Unis soutiennent le droit d’Israël à agir contre le terrorisme dirigé contre ses citoyens. Nous sommes déçus du fait que le conseil de sécurité de l’ONU n’ait toujours pas condamné les actes du Hamas du 7 octobre. Nous ne comprenons pas pourquoi il est tellement difficile de condamner le Hamas pour le massacre de jeunes dans une fête, pour avoir brûlé vives des familles et pour les violences sexuelles commises”.