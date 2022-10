La vente du livre autobiographique de l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou bat son plein. »Bibi, Sipour Hayaï » (Bibi, l’histoire de ma vie) est en tête des ventes sur Amazon et chez Steimatzki.

Hier, une version pirate de l’ouvrage en format pdf a circulé sur les réseaux sociaux. La maison d’édition a immédiatement annoncé qu’elle poursuivrait l’auteur de cette diffusion et elle a encouragé les internautes à dénoncer toute personne qui participerait à une telle infraction contre une récompense de 1000 shekels.

Finalement, la source de cette diffusion pirate a été identifiée, il s’agit d’un militant du parti Avoda qui l’a envoyé sur un groupe whatsapp du parti avec comme commentaire: »Je joins l’histoire inventée de toutes pièces de celui qui a causé et cause le plus de dégâts au peuple d’Israël sur sa terre depuis la destruction du Second Temple ».

L’homme est poursuivi par la maison d’édition et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 100000 shekels.

Binyamin Netanyahou a écrit lui-même ce livre de plus de 600 pages pendant les quelques mois où il était chef de l’opposition. Il y raconte les périodes marquantes de sa vie.