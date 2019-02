À 36 heures de la clôture des listes, les tentatives ultimes d’unions et de ralliements battent leur plein. A gauche, une rencontre Benny Gantz et Yaïr Lapid est prévue dans le journée de mercredi, et à droite, la crainte d’une victoire d’un bloc de centre gauche pousse les listes à se rapprocher.

Au lendemain de la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Elie Ishaï, une union entre son parti Yahad et Habayit Hayehoudi est envisagée. Elie Ishaï serait placé en 6e place sur la liste, et même sans devenir député, il obtiendrait un poste ministeriel quels que soient les accords de coalition qui seraient signés entre le Likoud et Habayit Hayehoudi.

Par ailleurs, sous peine de ne pas entrer à la Knesset, les dirigeants du parti

Otsma Yehoudit ont finalement accepté mercredi matin la proposition de Habayit Hayehoudi-Ihoud HaLeoumi de leur accorder la 5e et la 8e place sur une liste commune.

Dans un communiqué, le parti Otsma Yehoudit écrit: “Pour Eretz Israël, pour l’immense public qui exige une union à droite et afin de barrer la route à la gauche nous avons décidé d’accepter la proposition de Habayit Hayehoudi et du Ihoud HaLeoumi et d’être insérés aux 5e et 8e place sur une liste d’union (…) Entre Eretz Israël et notre honneur nous accordons la priorité à l’intégrité d’Eretz Israël et à la formation d’un gouvernement de droite”.

Le rav Haïm Druckman a appelé le comité central de Habayit Hayehoudi-Ihoud HaLeoumi qui se réunit mercredi soir d’entériner cet accord d’union. Il a précisé que malgré les différences idéologiques avec Otsma Yehoudit, l’heure était à l’union technique afin d’assurer l’entrée des trois partis sionistes-religieux à la Knesset ainsi qu’une majorité de droite.

La formation d’un tel bloc permettrait de revoir à la Knesset des personnalités telles qu’Elie Ishaï et Dr. Michaël Ben-Ari.

Dernier écueil à surmonter : une réunion d’urgence doit avoir lieu au courant de la journée entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le président de Habayit Hayehoudi Raphy Peretz et le député Motti Yoguev, ce dernier étant farouchement opposé au ralliement d’Otsma Yehoudit à Habayit Hayehoudi.

Photo article Miriam Alster / Flash 90