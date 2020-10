C’es un souhait émis depuis plusieurs mois par le ministre des Finances, et qui transmettrait un signe de solidarité nationale alors que la majorité de la population connaît une grave crise économique et financière, et que le déficit du budget est énorme.

Les fonctionnaires du ministère des Finances élaborent un texte qui sera présenté au gouvernement pour approbation lors du conseil des ministres du dimanche 25 octobre afin que la Knesset puisse le voter au plus vite. Il s’agit d’une réduction de 10% des salaires les plus élevés dans la fonction publique, à partir des députés et en allant vers le haut : vice-ministres, ministres, directeurs de cabinets, Premier ministre, président de l’Etat, juges, juges rabbiniques, dignitaires religieux de haut rang de toutes les religions, contrôleur de l’Etat, gouverneur de la Banque d’Israël, présidents de conseils locaux et régionaux ainsi que leurs adjoints, directeurs des grandes entreprises d’Etat, hauts gradés de Tsahal et de la police etc.

Si cette mesure est acceptée, elle entrera en vigueur au début de l’année 2021 et devrait économiser à l’Etat au moins b70 millions de shekels par an. Il faut se rappeler que les salaires de tous ces élus et fonctionnaires oscillent entre 55.000 shekels et 100.000 shekels mensuels.

Les débats seront sans doute houleux en commission des Finances. Le Likoud exige notamment que cette mesure soit étendue aux conseillers juridiques ce à quoi s’oppose Bleu-Blanc. Pour changer. Par ailleurs, le député Chlomo Karhi (Likoud), membre de la commission des Finances, exige que cette réduction des salaires s’applique à tous les fonctionnaires de l’Etat, sans exception, au-dessus d’un certain seuil de revenus.

Il y a quelques semaines, lorsque le ministre des Finances avait évoqué son intention, Benny Gantz avait déjà exprimé son opposition à ce que les juges soient inclus dans cette liste. Le Premier ministre avait par contre donné son aval : « Tout le monde doit participer à la charge, et nous, comme ministres, devons nous tenir solidaires des mesures qui seront prises du fait de la conjoncture qui va continuer à être très difficile ».

Photo Flash 90