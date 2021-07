Après les nominations d’Eli Avidar et Yaïr Golan à des postes totalement superflus et la pléthore de nouveaux députés subséquente à l’emploi abusif de la Loi norvégienne, le gouvernement pourrait encore procéder à une nouvelle nomination. Selon le journaliste Amit Segal (Hadashot 12) des pourparlers ont actuellement lieu entre des représentants du Premier ministre et le député Mazen Ghanaïm de Ra’am pour le nommer éventuellement vice-ministre de la Construction et du Logement, un poste stratégique. Et comme les autres avant lui, il démissionnerait ensuite de la Knesset pour faire entrer un nouveau député Ra’am à la Knesset.

La raison dans cette saga est la crainte au sein de la coalition mais aussi de Ra’am face à l’attitude autonome adoptée par Mazen Ghanaïm sur certaines questions, avec à la clé le risque d’un vote négatif lors du budget qui dépend d’une seul voix. C’est ainsi que la coalition tente de résoudre les problèmes inhérents à sa composition.

Si Mazen Ghanaïm est nommé à ce poste, le gouvernement Benett-Lapid se composera de 34 ministres et vice-ministres sur une coalition de 61 membres.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90