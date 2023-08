La guerre en Ukraine et ses conséquences énergétiques, sécuritaires et diplomatiques sont en train de bouleverser la carte de l’Europe. Un moment-clé qui amorce la relance intensive des relations entre Israël et les grands pays d’Europe occidentale comme l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne.

Pour en parler, Richard DARMON s’entretient cette semaine avec Emmanuel Navon, directeur exécutif de ELNET-Israël et maître de conférences en Relations internationales à l’Université de Tel Aviv.