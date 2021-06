Selon la chaîne américaine NBC, l’Administration Biden envisage de lever les sanctions personnelles imposées contre la personne de l’ayatollah Ali Khameni, une mesure hautement symbolique que ne manquera pas d’être vue comme un signe de faiblesse de la part de la direction démocrate américaine. Ce geste entrerait dans le cadre des efforts américains pour tenter de signer un accord nucléaire avec Téhéran avant que le nouveau président Ebraïm Raïssi n’entre en fonction.

Conscients de cet empressement américain, les Iraniens continuent à traîner les pieds pour gagner du temps et obtenir de nouvelles concessions. Dans la même veine, Téhéran a fait savoir que l’autorisation donnée aux inspections de l’Agence internationale à l’énergie atomique était due au « bon vouloir » de l’Iran et que dès lors il n’est plus nécessaire de la renouveler pour le moment.

