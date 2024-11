Demain (mercredi), la Knesset doit voter en lecture préliminaire la loi permettant aux couples orthodoxes dont le mari ne sert pas dans Tsahal d’obtenir des subventions pour l’inscription en crèche de leurs enfants.

Cette loi est exigée par les partis orthodoxes qui ont même menacé de ne plus voter aucune loi avec la coalition si celle-ci n’était pas adoptée.

Seulement au sein de la coalition, plusieurs députés ont déjà fait savoir qu’ils s’opposaient à la loi parce qu’elle permettait aux orthodoxes d’échapper au service militaire. Ils demandent la promotion d’une loi pour enrôler les orthodoxes et le maintien de sanctions pour ceux qui refuseraient de s’y conformer.

Ainsi, à la veille du vote à la Knesset, la coalition ne dispose pas de majorité pour faire passer cette loi en lecture préliminaire.

Ont annoncé qu’ils voteraient contre: Yuli Edelstein (Likoud), Dan Illouz (Likoud), Ofir Sofer (Hatsionout Hadatit) et les quatre députés du parti de Guidon Saar. Par ailleurs, trois députés ont prévenu qu’ils ne viendraient pas voter: le ministre Gallant (Likoud) et les députés Ohad Tal (Hatsionout Hadatit) et Moshé Salomon (Hatsionout Hadatit).

La coalition doit donc trouver une solution d’ici demain sous peine de subir une défaite lors de la séance du vote à la Knesset et de se retrouver confronté à une crise interne.