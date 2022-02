Hier, le conseil juridique des ministères de la Défense et de la Justice a donné un avis favorable à la connexion au réseau électrique de 30 jeunes implantations.

Ces implantations sont des villages juifs de Judée-Samarie qui ont été fondés sans autorisation gouvernementale, par des populations mues par l’importance d’étendre la présence juive sur tout le territoire de l’Etat d’Israël.

Ces villages ne disposent pas d’une connexion au réseau national électrique et de ce fait souffrent de beaucoup de problèmes liés à une alimentation en courant électrique chaotique. Impossible pour les habitants de faire marcher la climatisation et la machine à laver en même temps par exemple, ils ont beaucoup de mal à se chauffer convenablement et demandent à pouvoir se doucher à l’eau chaude tous les jours.

Ils réclament la régularisation de leur connexion au réseau électrique afin de pouvoir vivre dignement. La question étant sensible au niveau politique, puisqu’elle revient à officialiser le statut de ces implantations, les différents gouvernements ont pas mal tergiversé.

L’affaire a pris un nouveau tournant depuis que la Knesset a voté la régularisation des nombreux villages bédouins clandestins dans le Neguev et la Galilée et par conséquent leur connexion au réseau électrique. Beaucoup se sont indignés que ce qui est possible pour les Arabes, ne le soit pas pour les Juifs de Judée-Samarie.

L’aile droite du gouvernement, et les députés de Yamina en tête, ont promis que le sujet des jeunes implantations allait aussi être réglé.

Hier donc, un premier pas semble avoir été fait dans cette direction avec l’avis positif du conseil juridique des ministères de la Défense (ministère qui a autorité administrative en Judée-Samarie) et de la Justice, de connecter 30 de ces villages au réseau électrique.

Le parti Yamina s’est félicité de cette avancée : »Il s’agit d’une grande nouvelle. Nous tenons à renforcer le ministre de la Défense et nous veillerons à ce que cette décision soit adoptée de façon définitive, nous n’aurons de cesse jusqu’à ce que l’électricité arrive sans coupures dans toutes les maisons des implantations ».