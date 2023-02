Alors que cet immense Etat-continent connaît une chute démographique pour la première fois de son histoire moderne, plusieurs analystes en ont conclu que la Chine pourrait se montrer désormais plus dangereuse et agressive sur la scène internationale, notamment dans sa compétition économique, politique et militaire forcenée avec les USA. Tout cela pourrait-il pousser Pekin à accroître son influence au Moyen-Orient, notamment en développant son alliance avec l’Iran et aussi l’Arabie Saoudite ? Pour en parler, Richard DARMON s’entretient cette semaine avec le Pr. André Kaspi, auteur de nombreux ouvrages sur les Etats-Unis et expert en géopolitique.