Le tourisme entrant en Israël est une source précieuse de recettes pour l’Etat et un bienfait pour de nombreuses branches professionnelles. Le gouvernement prévoit de faire redémarrer le tourisme entrant dès le 1er novembre en allégeant les consignes : suppression du test sérologique et autorisation d’entrée sur le territoire pour quiconque aura été vacciné à trois reprises ou à défaut, qui aura obtenu une deuxième dose il y a moins de six mois.

Photo Flash 90